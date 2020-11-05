Под Киевом произошло тройное ДТП с участием таксиста
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, на Броварском проспекте возле Быковни вечером 4 ноября произошла масштабная авария с участием по меньшей мере трех машин. В результате аварии на дороге образовалась серьезная пробка.
Свидетели инцидента сняли последствия аварии на камеру телефона. На видео можно заметить, что в аварии столкнулись по меньшей мере три авто.
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При этом одним из автомобилей, попавшим в ДТП, является новый Volkswagen компании Uber. "Немца" от удара отбросило на широкую распределительную полосу. До встречной полосы "такси" с фактически разорванной боковой по большей части не долетело всего несколько метров.
Информация о пострадавших в результате аварии выясняется.
На месте происшествия работали правоохранители, которые документировали обстоятельства аварии. В полиции пока не предоставляли комментариев по поводу аварии.
"И почему убер снова? Когда уже они исчезнут вместе с болтом", "Я каждый день за рулем на служебном авто, и их езда, честно говоря, достала", - пишут в комментариях.
Также один из комментаторов рассказал, что в ДТП попал его отец.
"Всего где-то примерно 5 разбитых авто, одно из которых было переброшено", - рассказал он детали аварии.
Напомним, в Киеве мужчина разбил чужое авто, водитель которого ему "не понравился".
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