В Київській області знайшли тіло 36-річної жінки

Як передає Politeka.net, загиблою виявилася мешканка Одеської області.

У прес-службі поліції Київщини розповіли, що за висновком судово-медичної експертизи, жінку задушили, передає gorodkiev.

У поліції розповіли, що нещодавно жінка отримала у спадок квартиру в місті Одеса. Її знайомий умовив продати нерухомість. Призначив зустріч з жінкою в Києві, щоб забрати у неї гроші від продажу.

Разом з друзями він приїхав на машині в Сквирський район, напав на жінку і задушив. Тіло сховав у лісі.

У загиблої залишилися двоє малолітніх дітей.

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Трагічну новину 4 листопада повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці колега покійного Ольга Голубовська.

"Сьогодні на тлі коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Семенович Глумчер. Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий... Я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів", - йдеться в публікації.

Голубовська розповіла, що вперше тісно працювала з Глумчером під час пандемії грипу H1N1 в 2009 році:

«Ми з його кафедрою експертували історії померлих, обговорювали особливості ведення хворих з ураженням легенів, з яким тоді ми зіткнулися вперше. Зараз ці знання і підходи здорово стали в нагоді».

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