В Киевской области нашли тело 36-летней женщины

Как передает Politeka.net, погибшей оказалась жительница Одесской области.

В пресс-службе полиции Киевщины рассказали, что по заключению судебно-медицинской экспертизы, женщину задушили, передает gorodkiev.

В полиции расказали, что недавно женщина получила в наследство квартиру в городе Одесса. Ее знакомый уговорил продать недвижимость. Назначил встречу с женщиной в Киеве, чтобы забрать у нее деньги от продажи.

Вместе с друзьями он приехал на машине в Сквирский район, напал на женщину и задушил. Тело спрятал в лесу.

У погибшей остались двое малолетних детей.

Ранее мы писали, что доктор медицинских наук, реаниматолог с почти полувековым стажем Феликс Глумчер скончался от китайского вируса на 72-м году жизни

Трагическую новость 4 ноября сообщила на своей странице в Фейсбуке коллега покойного Ольга Голубовская.

«Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый... Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров», – говорится в публикации.

Голубовская рассказала, что впервые тесно работала с Глумчером во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году:

«Мы с его кафедрой экспертировали истории умерших, обсуждали особенности ведения больных с поражением лёгких, с которым тогда мы столкнулись впервые. Сейчас эти знания и подходы здорово пригодились».

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