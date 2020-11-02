У Києві чоловік захопив заклад громадського харчування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові експресо".
Наразі чоловіка вже затримали, вінперебуває всередині закладу. На місце прибули рятувальники ДСНС, кафе перевірятимуть на наявність вибухівки.
Інцидент стався на бульварі Лесі Українки у Печерському районі столиці.
Невідомий захопив кафе, при цьому його вимоги були невідомими.

Повідомляється, що чоловік наразі сидить за столиком в кафе і "постійно хреститься".

"Чоловік, за попередніми даними, колишній учасник АТО, зайшов у приміщення вареничної, влаштував там, зі слів свідків, дебош і сказав, що захоплює приміщення. Його вже затримали, він сидить всередині закладу громадського харчування і постійно хреститься", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже розповіли в коментарі журналістам, що порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження.

Також зазначається, що на місці працюють патрульні поліцейські, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група.

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За словами автора відео, постраждалих внаслідок дій правопорушника немає - хіба що сам заклад громадського харчування, який залишився без виручки.

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