Повідомляється, що чоловік наразі сидить за столиком в кафе і "постійно хреститься".
Правоохоронці вже розповіли в коментарі журналістам, що порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження.
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За словами автора відео, постраждалих внаслідок дій правопорушника немає - хіба що сам заклад громадського харчування, який залишився без виручки.
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