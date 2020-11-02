В Киеве мужчина захватил заведение общественного питания

Сейчас мужчину уже задержали, он находится внутри заведения. На место прибыли спасатели ГСЧС, кафе будут проверять на наличие взрывчатки.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Неизвестный захватил кафе, при этом его требования были неизвестными.

Сообщается, что мужчина сейчас сидит за столиком в кафе и "постоянно крестится".

"Мужчина, по предварительным данным, бывший участник АТО, зашел в помещение вареничной, устроил там, со слов свидетелей, дебош и сказал, что захватывает помещения. Его уже задержали, он сидит внутри заведения общественного питания и постоянно крестится", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже рассказали в комментарии журналистам, что нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения.

Также отмечается, что на месте работают патрульные полицейские, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.

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