Сообщается, что мужчина сейчас сидит за столиком в кафе и "постоянно крестится".
Правоохранители уже рассказали в комментарии журналистам, что нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения.
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По словам автора видео, пострадавших в результате действий правонарушителя нет - разве что само заведение общественного питания, которое осталось без выручки.
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