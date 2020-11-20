Житомир вразила смерть 39-річної викладачки державного технологічного університету Ольги Грабар

Жінка потрапила в лікарню з китайським вірусом 2 листопада, а за два дні до смерті залишила в соцмережі крик про допомогу до мера міста Сергію Сухомлина, передає Politeka.net.

"Сергію Івановичу, терміново потрібна ваша допомога для людей, що лежать в гір.лікарні #1! Для людей в реанімації на ковід-19 вже немає кисню! Сьогодні реанімація працювала через раз! А це єдиний наш шанс на порятунок! Втрутіться! Я знаю, ви в цьому місті можете все! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів! Бідні лікарі в реанімації не знають, що робити! Врятуйте! Найстрашніше, що у нас немає часу!",– йдеться в повідомленні.

Вже 17 листопада Ольги не стало.

У лікарні, де не стало пацієнтки, запевняють, що у Грабар дійсно був вірус і супутні захворювання.

"Вона з самого початку перебувала в реанімації. Була підключена до апарату неінвазивної вентиляції, була на високопотоковій вентиляції. Тобто, вона отримувала 10 літрів кисню в хвилину, а близько 30 літрів в хвилину потребувала... Ми проводили розтин. Причина смерті – інтенсивна тромбоемболія легеневої артерії", – заявив журналістам видання "Житомир Інфо" керівник КП "Лікарня №1" Андрій Волков.

Він запевнив, що проблем з киснем в лікарні немає, його запаси серйозні.

"У нас є договори з постачальниками, з цим проблем немає. Є технічні моменти в системі. Зараз почалися заморозки, і почали примерзати магістралі. І технічно може бути падіння тиску на хвилину або дві, але потім тиск відновлюється. Це пов'язано чисто з фізичними причинами", – запевнив Волков.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL, Ольга зізнавалася знайомим, що їй дуже страшно, і хотіла жити. Вона також скаржилася друзям на перебої з киснем.

Журналісти ресурсу також нагадали, що 10 листопада готували матеріал по цій лікарні, і тоді Волков зізнавався, що у них є проблема з киснем. Лікарні не вистачало кисневих точок для подачі високопотокового газу.

У Ольги Грабар залишилися чоловік й 11-річний син, день народження якого відзначали минулого місяця. У соцмережах вона зізнавалася, що поява дитини зробила її життя повним і щасливим.

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