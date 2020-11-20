Українські підприємці виступили за скасування карантину вихідного дня в країні

Як передає Politeka.net, у незвичайній акції взяли участь львівські ресторатори (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



Протестувальники зажадали скасувати обмеження вихідними, оскільки це "вбиває бізнес", а співробітників залишить без роботи. За їхніми словами, найкращим рішенням влади було б введення повного локдауну, а своєрідно родзинкою українців, які записували звернення стало те, що чоловіки постали на кадрі без штанів.

"Ви вже залишили нас без штанів, але ми не дамо це зробити з тисячами наших людей", - заявив один з учасників акції.

Варто зазначити, в Україні діє так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00: 00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси та спортзалах.

Раніше політолог Михайло Чаплига озвучив думку, що введення карантину вихідного дня або повного локдауну є вироком для країни.

За його словами, вже для цього момент вже упущений.

"Зараз введення локдауну - це смерть", - пояснив експерт.

Нагадаємо налякана вірусом жінка зробила крок у вікно лікарні.

Як повідомляла Politeka, Українка так і не дочекалася допомоги, трагедія сталася на порозі лікарні.

Також Politeka писала, що кількість хворої вірусом молоді різко зросла, виявлено небезпечний синдром.











