Українські підприємці виступили за скасування карантину вихідного дня в країні
Як передає Politeka.net, у незвичайній акції взяли участь львівські ресторатори (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Протестувальники зажадали скасувати обмеження вихідними, оскільки це "вбиває бізнес", а співробітників залишить без роботи. За їхніми словами, найкращим рішенням влади було б введення повного локдауну, а своєрідно родзинкою українців, які записували звернення стало те, що чоловіки постали на кадрі без штанів.
"Ви вже залишили нас без штанів, але ми не дамо це зробити з тисячами наших людей", - заявив один з учасників акції.
Лікарям довелося рятувати Гелю з "СВ шоу", напарницю Сердючки сьогодні не впізнати: "Пологи в 41 і невдалий шлюб"
"Тепер зрозуміло, чим ви з Гаріком зійшлися": Христина Асмус без штанів засвітила "полуничку"
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
Обірвалося життя зірки "МастерШеф": "Був найсильнішим"
Варто зазначити, в Україні діє так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00: 00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси та спортзалах.
Раніше політолог Михайло Чаплига озвучив думку, що введення карантину вихідного дня або повного локдауну є вироком для країни.
За його словами, вже для цього момент вже упущений.
"Зараз введення локдауну - це смерть", - пояснив експерт.
Нагадаємо налякана вірусом жінка зробила крок у вікно лікарні.
Як повідомляла Politeka, Українка так і не дочекалася допомоги, трагедія сталася на порозі лікарні.
Також Politeka писала, що кількість хворої вірусом молоді різко зросла, виявлено небезпечний синдром.