78-річна пенсіонерка, яка проходила лікування від китайського вірусу в Київській міській клінічній лікарні №12, скоїла самогубство

Про трагедію повідомляє ресурс УНН з посиланням на столичних правоохоронців.

Як розповіли в коментарі журналістам поліцейські, жінка 1942 року народження, яку лікували від вірусу, повісилася.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство).

Зазначається, що це – не перший подібний випадок. За два дні в столиці ще двоє людей з китайським вірусом вистрибнули з вікон лікарень.

Раніше ми писали про те, що в Запоріжжі 56-річна жінка прийшла на прийом до лікаря, оскільки була впевнена, що заразилася ковидом. Однак до кабінету лікаря вона так і не дійшла, вистрибнувши з вікна четвертого поверху. При падінні мешканка міста отримала важку черепно-мозкову травму, від якої померла на місці.

За словами правоохоронців, за життя вона неодноразово висловлювала намір накласти на себе руки. Крім того, у неї був психічний розлад.

Зазначимо, що хвиля аналогічних самогубств фіксується в різних регіонах. Так, 25 жовтня пацієнт у віці 69 років вистрибнув з вікна 4-го поверху диспансеру радіаційного захисту в Харкові і загинув.

За словами волонтера Наталії Поповової, у пацієнта був підтверджений COVID-19. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії на СИПАП-масці. Дихальна недостатність, як наслідок, виражена гіпоксія мозку призводить до енцефалопатії.

У коментарях у соцмережі користувачі повідомили і про ще одну спробу суїциду в Чорнобильській лікарні Харкова. Повідомляється, що другого пацієнта, який хотів вистрибнути з вікна, утримали за ноги.

Нагадаємо, юний військовослужбовець звів рахунки з життям у центрі Києва біля університету.

Як повідомляла Politeka, Степанов зробив важливу заяву про китайський вірус: "дуже прошу вас...".

Також Politeka писала про терміни виходу з карантину, українців приголомшили: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.