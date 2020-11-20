78-летняя пенсионерка, которая проходила лечение от китайского вируса в Киевской городской клинической больнице №12, совершила самоубийство
О трагедии сообщает ресурс УНН со ссылкой на столичных правоохранителей.
Как рассказали в комментарии журналистам полицейские, женщина 1942 года рождения, которую лечили от вируса, повесилась.
Сейчас открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство).
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Отмечается, что это – не первый подобный случай. За два дня в столице еще двое людей с китайским вирусом выпрыгнули из окон больниц.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье 56-летняя женщина пришла на прием к врачу, поскольку была уверена, что заразилась ковидом. Однако до кабинета врача она так и не дошла, выпрыгнув из окна четвертого этажа. При падении жительница города получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте.
По словам правоохранителей, при жизни она неоднократно выражала намерение покончить с собой. Кроме того, у нее было психическое расстройство.
Отметим, что волна аналогичных самоубийств фиксируется в разных регионах. Так, 25 октября пациент в возрасте 69 лет выпрыгнул из окна 4-го этажа диспансера радиационной защиты в Харькове и погиб.
По словам волонтера Натальи Попововой, у пациента был подтвержден COVID-19. Он находился в отделении интенсивной терапии на СИПАП-маске. Дыхательная недостаточность, как следствие, выраженная гипоксия мозга приводит к энцефалопатии.
В комментариях в соцсети пользователи сообщили еще об одной попытке суицида в Чернобыльской больнице Харькова. Сообщается, что второго пациента, который хотел выпрыгнуть из окна, удержали за ноги.
Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.
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