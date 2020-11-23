У Києві робиться понад 350 тестів на 100 тисяч населення

Столичним жителям не світить масове тестування на китайський вірус, як це, наприклад, робиться в Словаччині

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Politeka.net.

За його словами, показник охоплення тестуванням у столиці і так найвищий по Україні – понад 350 тестів на 100 тисяч населення.

"Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це занадто складно і технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів. Безкоштовні тести в державних медичних установах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 тільки за рекомендацією лікаря", – зазначив Кличко.

Мер повідомив, що ситуація з вірусом в місті залишається складною: за минулу добу в Києві виявлено 1 212 хворих, 20 людей померли. Всього з початку пандемії в столиці захворіли 60218 осіб, померли 1143, одужали 20744.

Через вірус в місті закриті на карантин вісім шкіл і чотири дитячі садки.

"На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах. Всього хворих коронавірусом школярів у Києві-1166. Також хворіють понад 790 педагогів", – уточнив чиновник.

У дитячих садках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 176 груп в 135 садах. Наповненість дітей в цих установах сьогодні становить понад 46 відсотків.

Раніше ми повідомляли про те, що, на думку експертів, введення локдауну обійдеться українському бюджету десь в 20 мільярдів гривень, які повинні будуть піти на підтримку підприємців. Економіка такого удару не витримає.

Нагадаємо, МОЗ повідомило про ослаблення карантину, новий список "червоних" зон.

Як повідомляла Politeka, Київ готують до закриття метро, українців вже попередили про нові обмеження.

Також Politeka писала про карантин по максимуму буде введений, оголошена критична цифра для системи охорони здоров'я.