В Киеве делается более 350 тестов на 100 тысяч населения

Столичным жителям не светит массовое тестирование на китайский вирус, как это, например, делается в Словакии

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает Politeka.net.

По его словам, показатель охвата тестированием в столице и так самый высокий по Украине – более 350 тестов на 100 тысяч населения.

«Давайте начнем с того, что ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 только по рекомендации врача», – отметил Кличко.

Мэр сообщил, что ситуация с вирусом в городе остается сложной: за прошедшие сутки в Киеве выявлено 1 212 больных, 20 людей скончались. Всего с начала пандемии в столице заболели 60218 человек, умерли 1143, выздоровели 20744.

Из-за вируса в городе закрыты на карантин восемь школ и четыре детских садика.

«На дистанционном обучении в целом 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1166. Также болеют более 790 педагогов», – уточнил чиновник.

В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 176 групп в 135 садах. Наполненность детей в этих учреждениях сегодня составляет более 46 процентов.

Ранее мы сообщали о том, что, по мнению экспертов, введение локдауна обойдется украинскому бюджету где-то в 20 миллиардов гривен, которые должны будут пойти на поддержку предпринимателей. Экономика такого удара не выдержит.

Напомним, Минздрав сообщил об ослаблении карантина, новый список "красных" зон.

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

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