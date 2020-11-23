Столичным жителям не светит массовое тестирование на китайский вирус, как это, например, делается в Словакии
Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает Politeka.net.
По его словам, показатель охвата тестированием в столице и так самый высокий по Украине – более 350 тестов на 100 тысяч населения.
«Давайте начнем с того, что ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 только по рекомендации врача», – отметил Кличко.
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Мэр сообщил, что ситуация с вирусом в городе остается сложной: за прошедшие сутки в Киеве выявлено 1 212 больных, 20 людей скончались. Всего с начала пандемии в столице заболели 60218 человек, умерли 1143, выздоровели 20744.
Из-за вируса в городе закрыты на карантин восемь школ и четыре детских садика.
«На дистанционном обучении в целом 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1166. Также болеют более 790 педагогов», – уточнил чиновник.
В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 176 групп в 135 садах. Наполненность детей в этих учреждениях сегодня составляет более 46 процентов.
Ранее мы сообщали о том, что, по мнению экспертов, введение локдауна обойдется украинскому бюджету где-то в 20 миллиардов гривен, которые должны будут пойти на поддержку предпринимателей. Экономика такого удара не выдержит.
Напомним, Минздрав сообщил об ослаблении карантина, новый список "красных" зон.
Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.
Также Politeka писала про карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.