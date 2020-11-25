На Київщині поліція збилася з ніг у пошуках молодої матері з двома маленькими дітьми, одному з яких немає ще й рочку

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Фейсбуці.

22-річна Надія Оніс, мешканка села Страхолісся Іванківського району Київщини разом з трирічним сином Макстмом Онісом і шестимісячною дочкою Софією Боглачовою в понеділок, 23 листопада, близько третьої години дня вийшла за місцем проживання своїх родичів на вулиці Ватутіна в цьому ж населеному пункті, і досі про її місцезнаходження нічого невідомо.

Жінка не виходить на зв'язок з рідними і не дає знати про себе.

За словами знайомих, вона може бути з чоловіком на ім'я Олександр у віці 30-33 років.

Прикмети Надії Оніс: зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся темне, пряме, довге, очі карі.

Була одягнена в синю куртку до колін, чорні штани, шкіряні черевики.

Всім, хто хоч щось знає про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити інформацію за телефоном спецлінії поліції "102".

Раніше ми розповідали про те, що в Києві вже півроку не можуть знайти 16-річну Терезу Кондик. Ще 24 червня дівчина покинула навчальний заклад, і відтоді її ніхто не бачив.

Прикмети Терези: на вигляд 15-16 років, зріст 150 – 160 сантиметрів. Дівчинка має середню статуру, світло-русяве волосся, темні очі.

Була одягнена в темно-синю майку, темно-сині шорти і червоні кеди.

Якщо кому відома якась інформація, прохання повідомити на гарячу лінію "Служби розшуку дітей" за номером 116 000 або в поліцію на номер "102".

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