Неповнолітня на зв'язок з рідними не виходить з 24 листопада

Так, під Києвом у Вишневому зникла 14-річна дівчина Ольга Ткаченко. Увечері 24 листопада близько 18:30, вона пішла з дому по вул. Європейська, 47 і не повернулася. Досі її місцезнаходження невідоме і вона не виходить на зв'язок з рідними.

Про це повідомляє у Facebook Вишнівське відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції і просять українців, які бачили дівчину, повідомити про це в правоохоронні органи.

Прикмети Ольги Ткаченко: на вигляд 13-14 років, зріст 158 см, худорлявої статури, волосся каштанове, довге, обличчя овальне, очі сірі.

У день зникнення вона була одягнена в куртку темно-синього кольору з капюшоном (з білим хутром), чорну шапку, чорні джинси, світло-сірі черевики. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчини поліція просить телефонувати спецлінії поліції "102".

Також раніше повідомлялося, що 22-річна Надія Оніс, мешканка села Страхолісся Іванківського району Київщини разом з трирічним сином Макстмом Онісом і шестимісячною дочкою Софією Боглачовою в понеділок, 23 листопада, близько третьої години дня вийшла за місцем проживання своїх родичів на вулиці Ватутіна в цьому ж населеному пункті, і досі про її місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети Надії Оніс: зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся темне, пряме, довге, очі карі.

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