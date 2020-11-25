Несовершеннолетняя на связь с родными не выходит с 24 ноября

Так, под Киевом в Вишневом исчезла 14-летняя девушка Ольга Ткаченко. Вечером 24 ноября около 18:30, она ушла из дома по ул. Европейская, 47 и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно и она не выходит на связь с родными.

Об этом сообщает в Facebook Вишневское отделение полиции Киево-Святошинского отдела полиции и просят украинцев, которые видели девушку, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Приметы Ольги Ткаченко: на вид 13-14 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, длинные, лицо овальное, глаза серые.

В день исчезновения она была одета в куртку темно-синего цвета с капюшоном (с белым мехом), черную шапку, черные джинсы, светло-серые ботинки. В случае получения любой информации о возможном местонахождении девушки полиция просит звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Также ранее сообщалось, что 22-летняя Надежда Онис, жительница села Страхолесье Иванковского района Киевщины вместе с трехлетним сыном Макстмом Онисом и шестимесячной дочерью Софией Боглачовой в понедельник, 23 ноября, около трех часов дня вышла по месту жительства своих родственников на улице Ватутина в этом же населенном пункте, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Надежды Онис: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие.

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