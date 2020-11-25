За останню добу на Сумщині виявлено 915 нових випадків зараження китайським вірусом, з яких майже половина, 445 – в обласному центрі

Місцева медична система – на межі колапсу: лікарні переповнені, а на одне ліжко-місце припадає по дві людини, передає OBOZREVATEL.

Журналісти зазначають, що вже є випадки, коли пацієнти вмирали на порозі медзакладу, так і не дочекавшись допомоги. Тільки після гучної смерті пенсіонерки в Путивлі, яка сама прийшла в лікарню, але місць не було, в ОДА зайнялися цим питанням і збільшили кількість місць для ковідних хворих до 1350 ліжок в 16 медичних установах.

Умови, в яких лікують тих, хто таки зміг потрапити в лікарню, часом не витримують ніякої критики. Так, Анастасія Козакова показала в мережі палату для хворих з китайським вірусом. Як видно на знімках, ремонту і нового інвентарю тут не бачили дуже давно. Правда, після поста в соцмережах матраци таки замінили, а вікна з протягами заклеїли.

За словами активіста Сергія Пушка, в лікарнях черга навіть для "блатних", а важких хворих не завжди приймають.

Лідія Жало, брат якої лежав у палаті інтенсивної терапії лікарні №5, три дні провела під реанімацією. За її словами, кілька днів сімейний лікар "вела" Андрія по телефону. Коли йому стало зовсім погано, то потрапити в лікарню вдалося тільки через кілька днів. На той момент у нього вже було уражено 56% легень. Він подзвонив сестрі і сказав, що вже кашляє кров'ю.

"Сімейна лікар не радила лягати в лікарню. У нас в Сумах просто так у лікарню не потрапиш. Мені довелося піднімати всіх, і брата швидка відвезла в реанімацію лікарні №5", – розповіла Лідія. На жаль, врятувати Андрія не вдалося.

Вона додала, що пацієнти реанімації вмирали часто. Тільки в той день, коли брата доставили в лікарню, померли чотири людини. Смерті були і на наступний день.

"Померлих людей складали в чорні спеціальні пакети і клали біля стінки в реанімації. Потім на каталці відвезли в морг", – каже вона, відзначаючи, що лікарі в реанімації працюють на межі.

"Розумієте, вони не ходять, вони там бігають. Вони виходять до родичів всі мокрі, з них піт тече струмками. У них пекельна робота. Медиків там катастрофічно не вистачає".

Перед тим, як у лікарні відкрили ковідне відділення, частина медиків звільнилися. Вони не готові за копійки ставити під загрозу своє життя і життя близьких.

За ліками родичі хворих змушені їздити в інші міста, оскільки деяких препаратів немає не тільки в лікарнях, а й в аптеках. Коли важкі хворі вмирають, то родичі просто залишають препарати на спеціальній тумбочці біля реанімації – для тих, кому вони ще можуть стати в нагоді.

"Я хотіла б запросити нашого президента Зеленського полікуватися не у Феофанії, а тут, в Сумах, в лікарні №5. Тут немає тренажерів, тут немає всіх ліків, нехай приїжджає і полежить тут", – зазначила вбита горем Жало, яка втратила брата через несвоєчасну діагностику і переповненість лікарень.

Нагадаємо, лікарі розкрили, що відбувається в лікарнях.

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