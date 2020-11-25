Китайський вірус продовжує вирувати в столиці, навіть не думаючи гальмувати

За останню добу в Києві зафіксовано 980 нових випадків захворювання, померли 23 людини, повідомив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

За його словами, серед захворілих 509 жінок у віці від 18-ти до 89-ти років і 80 дівчаток від двох до 17-ти років. Що стосується чоловіків, то вірус діагностовано у представників сильної статі у віці від 18-ти до 89-ти років і у 75 хлопчиків від двох місяців до 17-ти років. Захворіли в тому числі і 53 медика.

Кличко підкреслив, що вірус не щадить дітей, і, незважаючи на дистанційне навчання, серед них також чимало хворих. У столиці хворіють 1277 школярів і понад 850 педагогів.

Наразі на карантин закрито п'ять столичних шкіл, на дистанційне навчання переведено 1041 клас у 268-ми школах.

Відправляють на карантин і дитячі садки. У Києві зараз закриті сім дитячих садків і 192 групи в 147-ми дитячих садках. Наповнюваність дошкільних навчальних закладів – близько 51%.

Раніше мер зазначав, що найвищий відсоток смертності серед хворих у віці 65 років.

"За статистикою, найбільше помирають люди у віці 65 років - 71 відсоток. А також у віці 50-65 років – 23 відсотки. Це, в основному, пацієнти, які мають супутні патології: цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення. Всього за період пандемії в столиці померли 496 жінок і 647 чоловіків", – заявив градоначальник.

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