Серед медиків – багато вікових, які в зоні ризику

У столиці не вистачає лікарів для протистояння пандемії китайського вірусу

Лікарні Києва укомплектовані лікарями всього на 60-65% від потреби, з медсестрами – така ж ситуація, передає "Главком".

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентини Гінзбург, середній показник – 78%, проте є одне але.

"Врахуйте, що певний відсоток персоналу – люди пенсійного віку. А це медики з групи ризику, які часто мають супутні патології", – пояснила вона журналістам.

Не бажаючи піддавати життя ризику, багато медиків звільняються.

"З 1 квітня по 30 вересня в Києві звільнилися сім тисяч медичних працівників, з яких лікарів – 1200, медсестер – 2300. Місто зробило все, що могло, щоб підтримати медиків", – запевнила чиновниця.

Гінзбург також розповіла про те, що з 1 квітня відбулися зміни у фінансуванні закладів охорони здоров'я, у зв'язку з чим немає можливості платити премії і зарплати за рахунок місцевого бюджету:

"Столичні депутати ще в березні проголосували за виділення в рамках програми "Здоров'я киян" коштів для виплат щомісячної матеріальної допомоги лікарям, медсестрам і санітарам. На це за дев'ять місяців з бюджету виділено 950 млн грн (для 33 тис. медпрацівників). Тобто мова про щомісячну муніципальну надбавку".

Чиновниця уточнила, що з квітня лікарям нараховуэться чотири тисячі гривень, медсестрам три тисячі, а молодшому персоналу тисяча гривень щомісяця.

Тим часом вірус продовжує бушувати. Станом на 26 листопада в Україні зафіксовано понад 15 тисяч нових заражень.

Нагадаємо, тисячі киян попалися під гарячу руку поліції.

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