Среди медиков – много возрастных, которые в зоне риска

В столице не хватает врачей для противостояния пандемии китайского вируса

Больницы Киева укомплектованы врачами всего на 60-65% от потребности, с медсестрами – такая же ситуация, передает «Главком».

По словам директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентины Гинзбург, средний показатель – 78%, однако есть одно но.

«Учтите, что определенный процент персонала – люди пенсионного возраста. А это медики из группы риска, которые часто имеют сопутствующие патологии», – пояснила она журналистам.

Не желая поддавать жизнь риску, многие медики увольняются.

«С 1 апреля по 30 сентября в Киеве уволились семь тысяч медицинских работников, из которых врачей - 1200, медсестер - 2300. Город сделал все, что мог, чтобы поддержать медиков», – заверила чиновница.

Гинзбург также рассказала о том, что с 1 апреля произошли изменения в финансировании учреждений здравоохранения, в связи с чем нет возможности платить премии и зарплаты за счет местного бюджета:

«Столичные депутаты еще в марте проголосовали за выделение в рамках программы «Здоровье киевлян» средств для выплат ежемесячной материальной помощи врачам, медсестрам и санитарам. На это за девять месяцев из бюджета выделено 950 млн грн (для 33 тыс. медработников). То есть речь о ежемесячной муниципальной надбавке».

Чиновница уточнила, что с апреля врачам насчитывается четыре тысячи гривен, медсестрам три тысячи, а младшему персоналу тысяча гривен ежемесячно.

Тем временем вирус продолжает бушевать. По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано свыше 15 тысяч новых заражений.

Напомним, тысячи киевлян попались под горячую руку полиции.

Как сообщала Politeka, китайский вирус косит киевских школьников.

Также Politeka писала, что Украине грозит сильнейшая вспышка вируса, названы очаги инфекции.