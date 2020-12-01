Ніхто в Україні не несе відповідальності за те, що контактні порушують режим самоізоляції

При цьому стрімке поширення коронавірусу в Україні пов'язане з відсутністю контролю за дотриманням режиму самоізоляції хворих і контактних українців.

Таку думку озвучила лікар-епідеміолог, доктор медичних наук Світлана Доан в інтерв'ю для Обозревателя.

За словами медика, сімейні лікарі відповідальні за вогнища захворювання всередині окремої сім'ї, але іншими вогнищами зараження ніхто не займається, а це головне.

Вона додала, що вірус розгулявся в Україні, а найбільшу небезпеку з точки зору поширення коронавірусу становлять офіси, якими "ніхто не займається". При цьому в офісі співробітники користуються одними сходами і одними ліфтами, часто людей розміщують в офісах у форматі open space, що також збільшує ризик зараження, там він просто величезний.

"Людина, яка захворіла коронавірусом, часто йде на роботу, у нього багато справ, йому треба гроші заробляти. Він вирішує справи, їздить у громадському транспорті", - констатувала лікар.



Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 1 грудня, в Україні офіційно підтверджено 745 123 випадки коронавірусної інфекції. З них 12 498 – виявлено за минулу добу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, українка з китайським вірусом пішла з життя після пологів.

Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.