Никто в Украине не несет ответственности за то, что контактные нарушают режим самоизоляции

При этом стремительное распространение коронавируса в Украине связано с отсутствием контроля за соблюдением режима самоизоляции больных и контактных украинцев.

Такое мнение озвучила врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан в интервью для Обозревателя.

По словам медика, семейные врачи ответственны за очаги заболевания внутри отдельной семьи, но другими очагами заражения никто не занимается, а это главное.

Она добавила, что вирус разгулялся в Украине, а наибольшую опасность с точки зрения распространения коронавируса представляют офисы, которыми "никто не занимается". При этом в офисе сотрудники пользуются одними лестницами и одними лифтами, часто людей размещают в офисах в формате open space, что также увеличивает риск заражения, там он просто огромный.

"Человек, который заболел коронавирусом, часто идет на работу, у него много дел, ему надо деньги зарабатывать. Он решает дела, ездит в общественном транспорте", – констатировала врач.



Напомним, что по состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498 – обнаружены за прошедшие сутки.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.