Китайський вірус піде на спад, але при цьому локдаун може виявитися марним

Коли коронавірус піде нарешті на спад і чи дійсно допоможе локдаун, розповіла відомий терапевт, заступник головного лікаря Рівненського обласного диспансеру радіаційного захисту населення Оксана Сабадишина в інтерв'ю для РБК Україна.

За її прогнозами, епідемія коронавірусу в Україні піде на спад навесні 2021 року - тоді дуже багато українців перехворіють і можна буде очікувати розвантаження медичної системи.

"COVID-19 співпаде з епідемією сезонного грипу і відбудеться так зване "розшаровування". Симптоми трохи вводять в оману своєю схожістю. Багато хто буде приймати грип за коронавірус. Є ще такий нюанс. Ми іноді бачимо по своїм пацієнтам такий момент, вони мають всі ознаки коронавірусу і навпаки - немає ніяких ознак COVID-19, але тест позитивний", - уточнила лікар.



На її думку, локдаун не допоможе в боротьбі з коронавірусом, для цього потрібно, щоб кожна людина була відповідальною і думала головою.

"Локдаун призведе до того, що люди з патологіями будуть отримувати відмови в лікарні, так як заборонені планові операції, госпіталізація. У людей немає елементарних засобів до того, щоб правильно харчуватися і заробляти на життя. З локдауном ця ситуація тільки посилиться. Тотальний карантин тільки зашкодить", - резюмувала лікар.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

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