Китайский вирус пойдет на спад, но при этом локдаун может оказаться бесполезным

Когда коронавирус пойдет наконец-то на спад и действительно ли поможет локдаун, рассказала известный терапевт, заместитель главного врача Ровенского областного диспансера радиационной защиты населения Оксана Сабадишина в интервью для РБК Украина.

По ее прогнозам, эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад весной 2021 года - тогда очень многие украинцы переболеют и можно будет ожидать разгрузки медицинской системы.

"COVID-19 совпадет с эпидемией сезонного гриппа и произойдет так называемое "расслаивание". Симптомы немного вводят в заблуждение своей похожестью. Многие будут принимать грипп за коронавирус. Есть еще такой нюанс. Мы иногда видим по своим пациентам такой момент, они имеют все признаки коронавируса и наоборот - нет никаких признаков COVID-19, но тест положительный", - уточнила врач.



По ее мнению, локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом, для этого нужно, чтобы каждый человек был ответственен и думал головой.

"Локдаун приведет к тому, что люди с патологиями будут получать отказы в больнице, так как запрещены плановые операции, госпитализация. У людей нет элементарных средств к тому, чтобы правильно питаться и зарабатывать на жизнь. С локдауном эта ситуация только усугубится. Тотальный карантин только навредит", - резюмировала врач.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.