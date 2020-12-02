Колеги зробили все можливе для порятунку

Китайський вірус забрав життя ще одного українського лікаря

Від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією, померла кардіолог Валентина Хомицька. Її поховали в Козятині на Вінниччині, передає сайт "33-й. Новии".

За словами земляків, у 22 роки вона вступила на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту. Тут вона познайомилася в одногрупником Василем Хомицьким. Закохані одружилися, у них народився син.

Коли сім'я молодих лікарів після закінчення інституту працювала в Березівській дільничній лікарні, у них народилася дочка Тетяна.

У Козятинську дільничну лікарню подружжя прийшло в 1983 році. Валентина Михайлівна працювала кардіологом, а її чоловік Василь Степанович був лікарем-рентгенологом.

Згодом Валентині Хомицькій запропонували очолити терапевтичне відділення районної лікарні, а потім – посаду завідуючої кардіологічним відділенням дільничної лікарні. Там вона пропрацювала близько 30 років.

Тетяна Хомицька продовжила справу батьків і стала лікарем-інфекціоністом, а також виконує обов'язки завідуючої інфекційним відділенням Козятинської районної лікарні.

У 2018 році не стало Василя Степановича.

Коли у Валентини Михайлівни діагностували вірус, хвороба протікала дуже важко. Лікарі робили все можливе для порятунку колеги, але їх зусилля виявилися марними.

Жінку поховали на міському кладовищі поруч з чоловіком.

Раніше ми розповідали про те, що китайський вірус забрав життя двох братів-лікарів Івана та Олега Гайд.

58-річний Іван Гайда керував Львівським військовим госпіталем, а його 52-річний брат Олег завідував хірургічним відділенням Черкаської міської консультаційно-діагностичної поліклініки.

Вони померли з різницею в два тижні.

Нагадаємо, вірус косить лікарів цілими сім'ями, число жертв невблаганно зростає.

Як повідомляла Politeka, вірус забрав життя 12-річної дитини в Києві.

Також Politeka писала, що біда наздогнала головну інфекціоністку України, медика терміново госпіталізували.