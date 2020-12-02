Китайский вирус унес жизнь еще одного украинского врача
От осложнений, вызванных опасной инфекцией, скончачалась кардиолог Валентина Хомицкая. Ее похоронили в Козятине на Виннитчине, передает сайт «33-й. Новости».
По словам земляков, в 22 года она поступила на лечебный факультет Винницкого медицинского института. Тут она познакомилась в одногруппником Василием Хомицким. Влюбленные поженились, у них родился сын.
Когда семья молодых врачей после окончания института работала в Березовской участковой больнице, у них родилась дочь Татьяна.
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В Козятинскую участковую больницу супруги пришли в 1983 году. Валентина Михайловна трудилась кардиологом, а ее супруг Василий Степанович был врачом-рентгенологом.
Со временем Валентине Хомицкой предложили возглавить терапевтическое отделение районной больницы, а затем – должность заведующей кардиологическим отделением участковой больницы. Там она проработала около 30 лет.
Татьяна Хомицкая продолжила дело родителей и стала врачом-инфекционистом, а также исполняет обязанности заведующей инфекционным отделением Козятинской районной больницы.
В 2018 году не стало Василия Степановича.
Когда у Валентины Михайловны диагностировали вирус, болезнь протекала очень тяжело. Врачи делали все возможное для спасения коллеги, но их усилия оказались тщетными.
Женщину похоронили на городском кладбище рядом с мужем.
Ранее мы рассказывали о том, что китайский вирус унес жизни двух братьев-врачей Ивана и Олега Гайд.
58-летний Иван Гайда руководил Львовским военным госпиталем, а его 52-летний брат Олег заведовал хирургическим отделением Черкасской городской консультационно-диагностической поликлиники.
Они умерли с разницей в две недели.
Напомним, вирус косит врачей целыми семьями, число жертв неумолимо растет.
Как сообщала Politeka, вирус забрал жизнь 12-летнего ребенка в Киеве.
Также Politeka писала, что беда настигла главную инфекционистку Украины, медика срочно госпитализировали.