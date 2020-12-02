Коллеги сделали все возможное для спасения

Китайский вирус унес жизнь еще одного украинского врача

От осложнений, вызванных опасной инфекцией, скончачалась кардиолог Валентина Хомицкая. Ее похоронили в Козятине на Виннитчине, передает сайт «33-й. Новости».

По словам земляков, в 22 года она поступила на лечебный факультет Винницкого медицинского института. Тут она познакомилась в одногруппником Василием Хомицким. Влюбленные поженились, у них родился сын.

Когда семья молодых врачей после окончания института работала в Березовской участковой больнице, у них родилась дочь Татьяна.

В Козятинскую участковую больницу супруги пришли в 1983 году. Валентина Михайловна трудилась кардиологом, а ее супруг Василий Степанович был врачом-рентгенологом.

Со временем Валентине Хомицкой предложили возглавить терапевтическое отделение районной больницы, а затем – должность заведующей кардиологическим отделением участковой больницы. Там она проработала около 30 лет.

Татьяна Хомицкая продолжила дело родителей и стала врачом-инфекционистом, а также исполняет обязанности заведующей инфекционным отделением Козятинской районной больницы.

В 2018 году не стало Василия Степановича.

Когда у Валентины Михайловны диагностировали вирус, болезнь протекала очень тяжело. Врачи делали все возможное для спасения коллеги, но их усилия оказались тщетными.

Женщину похоронили на городском кладбище рядом с мужем.

Ранее мы рассказывали о том, что китайский вирус унес жизни двух братьев-врачей Ивана и Олега Гайд.

58-летний Иван Гайда руководил Львовским военным госпиталем, а его 52-летний брат Олег заведовал хирургическим отделением Черкасской городской консультационно-диагностической поликлиники.

Они умерли с разницей в две недели.

Напомним, вирус косит врачей целыми семьями, число жертв неумолимо растет.

Как сообщала Politeka, вирус забрал жизнь 12-летнего ребенка в Киеве.

Также Politeka писала, что беда настигла главную инфекционистку Украины, медика срочно госпитализировали.