Поки влада думає вводити локдаун чи ні, в Україні через коронавірус сиротами залишаються діти



Через коронавірус вмирають цілі сім'ї. Хвороба не щадить ні літніх, ні молодих, ні бідних, ні багатих. Трагічних випадків стає все більше, а сотні дітей залишаються сиротами, передає Обозреватель.

Так, у Рогатині коронавірус спочатку забрав життя 43-річної Маріанни, невістки місцевого депутата Миколи Клища, слідом на ній помер і син депутата Степан.

А 15-річний Сергій і 21-річна студентка Тетяна залишилися без батьків. Пізніше дружина депутата Галина також не змогла побороти небезпечну хворобу. Сам Микола Кліщ теж хворий і знаходиться в лікарні.

Трагедія сталася і на Київщині, там від коронавірусу померли двоє з подружжя-медиків, сиротою залишився їх 13-річний син. Сталося це в селі Тараща. Це 39-річна Галина та 51-річний Валентин Степченко. Валентин був єдиним анестезіологом Таращанської центральної районної лікарні.

Першою в родині захворіла дружина Валентина Галина. Вона працювала медсестрою в місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Спочатку в лікарню забрали Галину. Вона була в реанімації, колеги збирали для неї гроші, оскільки їй були необхідні дуже дорогі ліки - по 10 тисяч гривень за флакон. Через кілька днів до лікарні відвезли і Валентина, він теж був у реанімації. Вони хапалися за життя до останнього.

Коли чоловік дізнався про смерть дружини, йому стало погано і до вечора не стало і його. Син, який теж опинився в лікарні, кілька днів набирав батьків, але йому ніхто не відповідав. Поки не приїхала тітка і не повідомила йому про трагедію.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

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