Пока власть думает вводить локдаун или нет, в Украине из-за коронавируса сиротами остаютя дети

Из-за коронавируса умирают целые семьи. Болезнь не щадит ни пожилых, ни молодых, ни бедных, ни богатых. Трагических случаев становится все больше, а сотни детей остаются сиротами, передает Обозреватель.

Так, в Рогатине коронавирус сначала унес жизнь 43-летней Марианны, невестки местного депутата Николая Клища, вслед на ней скончался и сын депутата Степан.

А 15-летний Сергей и 21-летняя студентка Татьяна остались без родителей. Позже супруга депутата Галина также не смогла побороть опасную болезнь. Сам Николай Клищ тоже болен и находится в больнице.

Трагедия произошла и на Киевщине, там от коронавируса скончались два супруга-медики, сиротой остался их 13-летний сын. Случилось это в селе Тараща. Это 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Валентин был единственным анестезиологом Таращанской центральной районной больницы.

Первой в семье заболела жена Валентина Галина. Она работала медсестрой в местном центре первичной медико-санитарной помощи.

Сначала в больницу забрали Галину. Она была в реанимации, коллеги собирали для нее деньги, поскольку ей были необходимы очень дорогие лекарства — по 10 тысяч гривен за флакон. Через несколько дней в больницу увезли и Валентина, он тоже был в реанимации. Они хватались за жизнь до последнего.

Когда муж узнал о смерти жены, ему стало плохо и к вечеру не стало и его. Сын, который тоже оказался в больнице, несколько дней набирал родителей, но ему никто не отвечал. Пока не приехала тетя и не сообщила ему о трагедии.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.