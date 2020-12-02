На Київщині екс-директор музею померла від коронавірусу слідом за своїм чоловіком

Так, колишня директор Фастівського державного краєзнавчого музею Київської області Тетяна Неліна померла від коронавірусної хвороби. За кілька днів до смерті Тетяни помер її чоловік Дмитро Плаксій, причиною смерті теж став коронавірус, передає Обозреватель.

Тетяна Неліна до останнього віддавала всі свої сили і любов рідній людині, з яким вони прожили 33 роки душа в душу.

Так, в 2017 році через хворобу чоловіка, Тетяна змушена була покинути посаду керівника, щоб доглядати за Дмитром. Хоча вона була однією з творців цього музею і пропрацювала тут з 1990 року.

Працівники музею розповіли, що спільних дітей у Тетяни Неліної і Дмитра Плаксія не було. Дочка Дмитра давно живе за кордоном і у неї підростають свої діти, тому подружжя дуже міцно трималися один за одного.

"Кілька років тому чоловік сильно почав хворіти. У нього були серйозні проблеми з серцем, діабет, через який він майже осліп. А років п'ять тому він зламав ногу, і це сильно його підкосило", – згадали в музеї.

Жінка хоч і пішла з музею, але постійно брала участь в його житті, займалася науковою роботою, організовувала щорічний випуск бюлетеня "Прес-музей", де публікувалися наукові роботи.

Про те, що їй дуже погано, вона повідомила тільки тоді, коли почала задихатися. Подзвонила подрузі дочки чоловіка, яка завжди була з ними на зв'язку. У Тетяни Вікторівни теж були проблеми з серцем. Тоді їй викликали швидку допомогу і відвезли в лікарню. Тест показав коронавірус.



У чоловіка колишнього директора теж був коронавірус. Він помер через ускладнення. І через пару днів слідом за ним пішла і Тетяна Вікторівна. Знайомі і друзі подружжя відзначають, що у них склалося таке враження, що Дмитро не зміг бути там один і забрав її з собою

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