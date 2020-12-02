На головній ялинці країни, яку монтують на Софіївській площі, замість традиційної зірки з'явився капелюх
Він жовтого кольору і важить 58 кілограмів, а своїм виглядом нагадує головний убір чарівника, передає "ТСН".
Верхівка повинна бути з лози і гірлянд і світитися, але як це виглядатиме, стане зрозуміло після того, як ялинку вберуть.
Цього року головна ялинка України буде штучною і рекордно високою. Її висота складе 31 метр. Відкриють її традиційно 19 грудня, на День Святого Миколая.
Єлизавета II вирішила провчити втратили дитину Меган Маркл і принца Гаррі: "Залишаться без..."
Трагедія розділила життя Євгена Кошового з "Квартал 95" на до і після: "Ми навіть не встигли поговорити..."
"Це не Пугачової діти": в мережі обговорюють ймовірну маму Лізи Галкіної, дуже схожі
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
Додамо, що діаметр ялинки буде 15 метрів, що майже в два рази більше в порівнянні з останньою ялинкою.
Для прикраси ялинки використають 10 кілометрів гірлянд і півтори тисячі іграшок. Крім того, поруч з нею з'являться двометрові персонажі казкового лісу, в тематику наступаючого року.
Щоб не пошкодити плитку під час установки ялинки, її прикрили спеціальним матеріалом.
Біля ялинки також плануються і ярмарки. При цьому наголошується, що фудкорти працювати не будуть. Однак бажаючі зможуть випити гарячий напій або купити сувеніри.
Пандемія китайського вірусу, яка вирує по всьому світу, внесла свої корективи і в святкування Нового року в Україні. Масових гулянь не передбачається через складну епідеміологічну ситуацію в країні.
Так, мер Києва Віталій Кличко закликав батьків школярів і вихованців дитячих садків утриматися від відвідування масових новорічно-різдвяних гулянь, щоб не піддавати своє здоров'я небезпеці і уникнути можливого зараження.
Нагадаємо, сильні снігопади насуваються на Київ: детальний прогноз погоди в столиці.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти новорічного локдауну, ситуація на межі.
Також Politeka писала, що актори "Дизель шоу" підкорили яскравими новорічними образами.