На головній ялинці країни, яку монтують на Софіївській площі, замість традиційної зірки з'явився капелюх

Він жовтого кольору і важить 58 кілограмів, а своїм виглядом нагадує головний убір чарівника, передає "ТСН".

Верхівка повинна бути з лози і гірлянд і світитися, але як це виглядатиме, стане зрозуміло після того, як ялинку вберуть.

Цього року головна ялинка України буде штучною і рекордно високою. Її висота складе 31 метр. Відкриють її традиційно 19 грудня, на День Святого Миколая.

Додамо, що діаметр ялинки буде 15 метрів, що майже в два рази більше в порівнянні з останньою ялинкою.

Для прикраси ялинки використають 10 кілометрів гірлянд і півтори тисячі іграшок. Крім того, поруч з нею з'являться двометрові персонажі казкового лісу, в тематику наступаючого року.

Щоб не пошкодити плитку під час установки ялинки, її прикрили спеціальним матеріалом.

Біля ялинки також плануються і ярмарки. При цьому наголошується, що фудкорти працювати не будуть. Однак бажаючі зможуть випити гарячий напій або купити сувеніри.

Пандемія китайського вірусу, яка вирує по всьому світу, внесла свої корективи і в святкування Нового року в Україні. Масових гулянь не передбачається через складну епідеміологічну ситуацію в країні.

Так, мер Києва Віталій Кличко закликав батьків школярів і вихованців дитячих садків утриматися від відвідування масових новорічно-різдвяних гулянь, щоб не піддавати своє здоров'я небезпеці і уникнути можливого зараження.

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