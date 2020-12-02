На главной елке страны, которую монтируют на Софиевской площади, вместо традиционной звезды появилась шляпа

Она желтого цвета и весит 58 килограммов, а своим видом напоминает головной убор волшебника, передает «ТСН».

Верхушка должна быть из лозы и гирлянд и светиться, но как это будет, станет понятно после того, как елку нарядят.

В этом году главная елка Украины будет искусственной и рекордно высокой. Ее высота составит 31 метр. Откроют ее традиционно 19 декабря, на День Святого Николая.

Добавим, что диаметр елки будет 15 метров, что почти в два раза больше по сравнению с последней елкой.

Для украшения елки используют 10 километров гирлянд и полторы тысячи игрушек. Кроме того, рядом с ней появятся двухметровые персонажи сказочного леса, в тематику наступающего года.

Чтобы не повредить плитку во время установки елки, ее прикрыли специальным материалом.

Возле елки также планируются и ярмарки. При этом отмечается, что фудкорты работать не будут. Однако желающие смогут выпить горячий напиток или купить сувениры.

Пандемия китайского вируса, которая бушует по всему миру, внесла свои коррективы и в празднование Нового года в Украине. Массовых гуляний не предвидится из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

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