На главной елке страны, которую монтируют на Софиевской площади, вместо традиционной звезды появилась шляпа
Она желтого цвета и весит 58 килограммов, а своим видом напоминает головной убор волшебника, передает «ТСН».
Верхушка должна быть из лозы и гирлянд и светиться, но как это будет, станет понятно после того, как елку нарядят.
В этом году главная елка Украины будет искусственной и рекордно высокой. Ее высота составит 31 метр. Откроют ее традиционно 19 декабря, на День Святого Николая.
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Добавим, что диаметр елки будет 15 метров, что почти в два раза больше по сравнению с последней елкой.
Для украшения елки используют 10 километров гирлянд и полторы тысячи игрушек. Кроме того, рядом с ней появятся двухметровые персонажи сказочного леса, в тематику наступающего года.
Чтобы не повредить плитку во время установки елки, ее прикрыли специальным материалом.
Возле елки также планируются и ярмарки. При этом отмечается, что фудкорты работать не будут. Однако желающие смогут выпить горячий напиток или купить сувениры.
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