Українські медики опинилися в дуже невигідному становищі після спалаху коронавірусу
За даними електронної системи охорони здоров'я, з квітня цього року, коли в Україні спалахнула пандемія звільнилися понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців.
Про це повідомив український політолог і журналіст Кирило Сазонов у блозі на сторінках Обозревателя.
"Тобто за півроку мінус більше п'яти тисяч лікарів-профільних фахівців. Плюс тисяча - в основному вчорашні студенти. Тобто наш чистий збиток - чотири тисячі досвідчених лікарів. Фахівці різних напрямків, вони не взаємозамінні, десь вистачить на довше, десь закінчаться раніше", - підрахував експерт.
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Він додав, що можна скільки завгодно розповідати історії про багатих лікарів, яких щедро задарюють пацієнти, але реальності на ці розповіді плювати, адже лікарі масово тікають з українських лікарень, боючись підхопити вірус.
Сазонов зазначив, що лікарів з кожним роком і місяцем в Україні залишається все менше. Вони йдуть в суміжні структури, хтось в приватну практику, їм дуже раді в Східній Європі з іншим рівнем зарплат.
"Так що вистачить себе обманювати. Ніякі ліжко-місця без лікарів нам не допоможуть. Вони позбавлені сенсу без кваліфікованих фахівців. Ми вже на армії цей урок вивчили в 2014 році. Або ми будемо платити лікарям гідну зарплату - або нас скоро нікому буде лікувати",- резюмував український політолог.
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