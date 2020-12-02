Украинские медики оказались в очень невыгодном положении после вспышки коронавируса

По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года, когда в Украине вспыхнула пандемия уволились более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов.

Об этом сообщил украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов в блоге на страницах Обозревателя.

"То есть за полгода минус более пяти тысяч врачей - профильных специалистов. Плюс тысяча - в основном вчерашние студенты. То есть наш чистый убыток - четыре тысячи опытных врачей. Специалисты разных направлений, они не взаимозаменяемы, где-то хватит на дольше, где-то закончатся раньше", - подсчитал эксперт.

Он добавил, что можно сколько угодно рассказывать истории про богатых врачей, которых щедро благодарят пациенты, но реальности на эти рассказы плевать, ведь врачи массово бегут из украинских больниц, боясь подхватить вирус.

Сазонов отметил, что врачей с каждым годом и месяцем в Украине остается все меньше. Они уходят в смежные структуры, кто-то в частную практику, им очень рады в Восточной Европе с другим уровнем зарплат.

"Так что хватит себя обманывать. Никакие койко-места без врачей нам не помогут. Они лишены смысла без квалифицированных специалистов. Мы уже на армии этот урок выучили в 2014 году. Или мы будем платить врачам достойную зарплату - или нас скоро некому будет лечить", - резюмировал украинский политолог.

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Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

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