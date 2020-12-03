Киянин став жертвою квартирного злодія і тепер розшукує зловмисника, який прийшов "у гості" за його відсутності

Фотографіями передбачуваного домушника чоловік поділився в групі "Київ Оперативний", передає Politeka.net.

"26.11 вранці цей чоловік пограбував мою квартиру. Він вкрав два ноутбуки, два телефони, гроші, і ще там по дрібниці, в тому числі – банківську карту. У банкінгу я подивився, де він розплачувався, і пішов в магазини просити камери. Всі магазини біля мого будинку. На жаль, якби не маска можна було б відмінно побачити його обличчя, але раптом хто може упізнає", – йдеться в повідомленні.

На наданих знімках – досить молодий чоловік високого зросту, обличчя якого приховано під маскою.

У коментарях користувачі дивуються, як такий на вигляд молодий хлопець вже навчився зламувати замки, і нарікають, що через масочний режим багато злодіїв відчули свободу в діях.

"Розкрити хороші замки може і молодий самородок-ведмежатник, але це навряд чи...", "я просто якраз з такими недавно зіткнулася. Раніше вони по універам вчилися, а тепер на дистанційці, їм, мабуть, робити нічого", "відкрити недорогий циліндровий замок може навіть і ПТУшник-недоучка. Тим більше, що в Інтернеті маса посібників, як це робиться. Ба більше: є оголошення, де цьому цілком легально навчають і легально торгують відмичками", – міркують користувачі.

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