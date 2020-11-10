Киевлян предупреждают о квартирных ворах, которые отслеживают, когда хозяева уходят из дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором можно заметить, как мужчина "обследует" дверные замки в квартирах дома.

"Уважаемые подписчики! Будьте внимательны, квартирные кражи не перестают осуществляться. Например, вот этот нежданный гость зашел в подъезд на Генерала Воробьева (Курск) 09.11.2020 в 13:00 и начал просвечивать замки и "делать метки". Через несколько часов он снова вернулся, чтобы проверить эти "метки". К счастью, его испугали, и кража не состоялась", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве подросток украл у пожилой женщины пакет с деньгами.

Женщина вызвала полицию и рассказала приметы вора. Патрульные опросили жильцов дома, чтобы выяснить, куда побежал предполагаемый грабитель. Инспекторы разыскали и задержали его в подвальном помещении дома. Несовершеннолетний вместе с мужчиной пересчитывали кучу денег на полу, когда к ним наведались патрульные. Женщина указала на 16-летнего парня, а тот не возражал ее обвинению.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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