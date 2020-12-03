Киевлянин стал жертвой квартирного вора и теперь разыскивает злоумышленника, который пришел «в гости» в его отсутствие

Фотографиями предполагамого домушника мужчина поделился в группе «Киев Оперативный», передает Politeka.net.

«26.11 утром этот мужчина ограбил мою квартиру. Он украл два ноутбука, два телефона, деньги, и еще там по мелочи, в том числе – банковскую карту. В банкинге я посмотрел, где он расплачивался, и пошел в магазины просить камеры. Все магазины возле моего дома. К сожалению, если бы не маска можно было бы отлично увидеть его лицо, но мало ли – может кто узнает», – говорится в сообщении.

На предоставленных снимках – довольно молодой мужчина высокого роста, лицо которого скрыто под маской.

В комментариях пользователи недоумевают, как такой с виду молодой парень уже научился взламывать замки, и сетуют, что из-за масочного режима многие воры почувствовали свободу в действиях.

«Вскрыть хорошие замки может и молодой самородок-медвежатник, но это вряд ли...», «я просто как раз с такими недавно столкнулась. Раньше они по универам учились, а теперь на дистанционке, им, видимо, делать нечего», «Открыть недорогой цилиндровый замок может даже и ПТУшник-недоучка. Тем более, что в интернете масса пособий, как это делается. Более того: есть объявления, где этому вполне легально обучают и легально торгуют отмычками», – рассуждают пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве неизвестные сняли колеса с дорогого авто и повредили при этом арки, пороги и задние двери.

Напомним, в Киеве переполох из-за незваного гостя в подъездах, кадры.

Ранее Politeka писала, что под Киевом орудуют малолетние воры, подробности и фото.

Также Politeka сообщала, что воры нашли проверенный способ обналичить украденное у украинцев.