Бажання напоумити компанію підлітків обернулося великими неприємностями для 35-річного киянина

Помітивши, як молоді люди слухають музику з текстами, що рясніють ненормативною лексикою, він зробив зауваження. Однак його слова тільки розлютили "тусовку", передає Politeka.net з посиланням на "Київ Оперативний".

Шестеро людей накинулися на чоловіка, побили його і забризкали йому очі з газового балончика, після чого втекли, а потерпілий, весь у крові, залишився чекати приїзду швидкої. Інцидент стався 2 грудня близько 21:45 на Героїв Дніпра, 75, біля магазину "Фора".

Зараз хуліганів розшукує поліція.

У свою чергу користувачі мереж знову зійшлися в дискусії на тему, чи потрібно проявляти громадянську свідомість і наражати себе і своє здоров'я на небезпеку:

"Я зараз кожні вихідні, не за бажанням, присутня на "святі життя" сучасних компаній, і я дуже добре розумію цю людину. А також розумію, як добре можна відгребти від того тупого бидла. На жаль", "Бикотека і дно нашого суспільства", "а кого хоч слухали, сектор газа? Це ж класика!", "Прекрасний приклад того, що іноді краще пройти повз і викликати поліцію, а не геройствувати", "поліцію? Ви так жартуєте? Є прецедент, викликали поліцію багато разів в подібні ситуації, вони ніколи не приїжджали. За останні років 5".

Раніше ми писали про те, що в Києві пенсіонер-водій зробив зауваження пішоходу, який вискочив на проїжджу частину, за що отримав від того удар ножем у живіт. Його з проникаючим пораненням госпіталізували, а нападника забрала поліція.

Нагадаємо, у Києві цинічний домушник після пограбування потрапив на камеру.

Як повідомляла Politeka, лікар жорстко побив директора клініки у власному кабінеті.

Також Politeka писала, що в Україні застрелили підлітка, кадри трагедії.