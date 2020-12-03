Желание вразумить компанию подростков обернулось крупными неприятностями для 35-летнего киевлянина

Заметив, что молодые люди слушают музыку с текстами, изобилующими ненормативной лексикой, он сделал замечание. Однако его слова только взбесили «тусовку», передает Politeka.net со ссылкой на «Киев оперативный».

Шестеро человек набросились на мужчину, избили его и забрызгали ему глаза из газового баллончика, после чего убежали, а пострадавший, весь в крови, остался ждать приезда скорой. Инцидент произошел 2 декабря около 21:45 на Героев Днепра, 75, возле магазина «Фора».

Сейчас хулиганов разыскивает полиция.

В свою очередь пользователи сетей снова сошлись в дискуссии на тему, нужно ли проявлять гражданскую сознательность и подвергать себя и свое здоровье опасности:

«Я сейчас каждые выходные, не по желанию, присутствующая на "празднике жизни" современных компаний, и я очень хорошо понимаю этого человека. А также понимаю, как хорошо можно отгрести от того тупого быдла. К сожалению», «Быкотека и дно нашего общества», «А кого хоть слушали, сектор газа? Это же классика!», «Прекрасный пример того, что иногда лучше пройти мимо и вызвать полицию, а не геройствовать», «Полицию? Вы так шутите? Есть прецедент, вызвали полицию много раз в подобные ситуации, они НИКОГДА не приезжали. За последние лет 5».

Ранее мы писали о том, что в Киеве пенсионер-водитель сделал замечание пешеходу, который выскочил на проезжую часть, за что получил от того удар ножом в живот. Его с проникающим ранением госпитализировали, а нападавшего забрала полиция.

Напомним, в Киеве циничный домушник после ограбления попал на камеру.

Как сообщала Politeka, врач жестко избил директора клиники в собственном кабинете.

Также Politeka писала, что в Украине застрелили подростка, кадры трагедии.