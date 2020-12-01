На директора стоматологии в Житомире совершили жестокое нападение
62-летнюю женщину в луже крови нашла без сознания бухгалтер. Позже было установлено, что ее били по голове тяжелым предметом, а глаз проткнули ножницами. В покушении на убийство женщины подозревают врача-стоматолога. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Также потерпевшей принадлежит соседняя парикмахерская, но там говорят, что никого не видели и не слышали. Женщину положили в реанимацию, ее состояние оценивают как тяжелое - у нее травма головы и глаза.
Следователи установили, что судя по характеру травм директора клиники пытались убить - она просто сидела в своем кабинете и наносила на лицо макияж, а потом упала от удара, который был нанесен по голове.
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В содеянном подозревают 28-летнего стоматолога-ортопеда. Следователи предполагают, что молодой врач пытался убить директора клиники из-за долгов. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку, а женщине стало известно об этом.
Молодого врача держат под стражей и своей вины он не признает. При этом его тесть говорит, что не верит в то, что это мог сделать он. После инцидента в клинике хотят установить камеры видеонаблюдения.
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