На директора стоматологии в Житомире совершили жестокое нападение

62-летнюю женщину в луже крови нашла без сознания бухгалтер. Позже было установлено, что ее били по голове тяжелым предметом, а глаз проткнули ножницами. В покушении на убийство женщины подозревают врача-стоматолога. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Также потерпевшей принадлежит соседняя парикмахерская, но там говорят, что никого не видели и не слышали. Женщину положили в реанимацию, ее состояние оценивают как тяжелое - у нее травма головы и глаза.

Следователи установили, что судя по характеру травм директора клиники пытались убить - она просто сидела в своем кабинете и наносила на лицо макияж, а потом упала от удара, который был нанесен по голове.

В содеянном подозревают 28-летнего стоматолога-ортопеда. Следователи предполагают, что молодой врач пытался убить директора клиники из-за долгов. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку, а женщине стало известно об этом.

Молодого врача держат под стражей и своей вины он не признает. При этом его тесть говорит, что не верит в то, что это мог сделать он. После инцидента в клинике хотят установить камеры видеонаблюдения.

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