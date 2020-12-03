На вмовляння пішло чимало часу

У Києві чоловік з розбитою пляшкою біля горла погрожував убити себе

Причому все це відбувалося в церкві на вулиці Магнітогорській в Деснянському районі міста, передає патрульна поліція Києва на своїй сторінка у Фейсбуці.

Очевидці викликали патрульних, які намагалися відрадити чоловіка від необдуманого кроку.

На запитання патрульного, чому чоловік так чинить, той відповів: "Просто настрій такий".

Поліцейські півгодини намагалися заспокоїти громадянина на ім'я Олексій, але марно. Тоді правоохоронці схопили потенційного самогубця за руки, а командир роти Євген Косянчук відібрав у нього так звану "трояндочку".

Прибулі на місце медики з'ясували причину неадекватної поведінки громадянина. Як виявилося, він був у стані наркотичного сп'яніння. Його забрала бригада швидкої.

Раніше ми розповідали про те, що 62-річний житель Києва отримав серйозне ножове поранення після того, як зробив зауваження пішоходу, котрий вибіг на проїжджу частину на проспекті Любомира Гузара.

Коли чоловік раптово виник на дорозі, автовласник зупинився для вирішення ситуації, проте під час спілкування з невідомим виник конфлікт, в ході якого той вдарив його ножем у живіт.

Бригада швидкої допомоги доставила потерпілого в лікарню. Лікарі діагностували у нього проникаюче поранення живота. Зараз його здоров'ю і життю нічого не загрожує.

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