У Києві черговий любитель поганяти нетверезим за кермом вулицями міста потрапив до рук поліцейських

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва, напередодні близько півночі відразу кілька громадян звернулися до правоохоронців, повідомивши, що водій чорного BMW здійснює небезпечні маневри, піддаючи ризику життя інших людей.

Крім того, патрульним назвали номер авто, а також попередили, що транспортний засіб – без гуми на колесах.

Скооперувавшись з колегами, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження, поліцейські спільними зусиллями зупинили позашляховик на проспекті Перемоги. На ньому було видно істотні пошкодження.

За кермом дорогого авто перебував 33-річний чоловік. У нього було видно явні ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити огляд він категорично відмовився.

Патрульні склали протоколи на горе-водія.

Як видно на опублікованих записах, чоловік непогано так "покатався", знісши загороджувальні стовпчики і ледь не стукнувши авто, що їхало по головній дорозі.

Відзначимо, що цієї ж ночі інший "дрифтер", вирішивши повторити маневри знаменитих автогонщиків, не розрахував радіус повороту і влетів задньою частиною авто в світлофор. На щастя, в цей момент вулиці міста були безлюдні, і, крім світлофора, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, у Києві водій відчайдушно кинувся під евакуатор, щоб "врятувати" своє авто.

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