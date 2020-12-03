В Киеве очередной любитель погонять нетрезвым за рулем по улицам города попал в руки полицейских

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, накануне около полуночи сразу несколько граждан обратились к правоохранителям, сообщив, что водитель черного BMW совершает опасные маневры, подвергая риску жизни других людей.

Кроме того, патрульным назвали номер авто, а также предупредили, что транспортное средство – без резины на колесах.

Скооперировавшись с коллегами, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, полицейские совместными усилиями остановили внедорожник на проспекте Победы. На нем были видны существенные повреждения.

За рулем дорогого авто находился 33-летний мужчина. У него были видны явные признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование он категорически отказался.

Патрульные составили протоколы на горе-водителя.

Как видно на опубликованных записях, мужчина неплохо так «покатался», снеся загораживающие столбики и едва не стукнув авто, которое ехало по главной дороге.

Отметим, что этой же ночью другой «дрифтер», решив повторить маневры знаменитых автогонщиков, не рассчитал радиус поворота и влетел задней частью авто в светофор. К счастью, в этот момент улицы города были безлюдны, и, кроме светофора, никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что в Броварах произошло рекордное ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей и два автобуса с людьми. Позже выяснилось, что пострадали два человека. Одному из них медики оказали помощь на месте, второго увезли в больницу.

Напомним, в Киеве водитель отчаянно бросился под эвакуатор, чтобы "спасти" свое авто.

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Также Politeka сообщала, что столкновение с микроавтобусом забрало жизни людей.