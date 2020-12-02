В хлам пьяный водитель протаранил электричку на Киевщине
Инцидент произошел в первый день зимы в половине десятого вечера в Белоцерковском районе, передает OBOZREVATEL.
Автомобиль «Нива» столкнулся с электропоездом «Мироновка-Фастов» на перрезде в селе Чепилиевка. Водитель не смог объяснить прибывшим на место полицейским, как его транспортное стредство оказалось на железнодорожных путях.
Когда автовладельца проверили на драгере, оказалось, что в его крови 2,17 промилле алкоголя, что почти в 11 раз превышает норму.
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Правоохранители составили на водителя административные протоколы по статьям 130 (Управление транспортом лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КоАП.
Буквально через несколько часов Киев потрясла новая автомобильная авария. В Святошинском районе столицы ночью 2 декабря автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал.
Удар был настолько сильным, что передняя часть автоцистерны полностью уничтожена, а обломки разбросало на асфальте.
Водитель бензовоза погиб на месте. Его тело настолько зажало, что понадобилась помощь спасателей, чтобы его достать из автомобиля.
Водитель грузового Renault не пострадал и отказался от госпитализации. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Мы также рассказывали о ДТП, которое унесло пять жизней в Мукачевском районе, причем среди погибших – двое несовершеннолетних.
30 ноября в селе Лалово Мукачевского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ». По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.