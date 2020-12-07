Столиця лідирує в Україні за приростом нових інфікованих за добу

Так, за минулу добу в Києві поставили ще 1526 нових діагнозів коронавірусу. Загальна кількість заражених у Києві-81 335 осіб.

Свіжу статистику опублікували на сайті РНБО.

Протягом доби 16 людей стали жертвами хвороби. З початку епідемії коронавірус забрав життя 1441 киянина. За добу одужали 128 осіб. Загалом, коронавірус подолали 25 210 жителів Києва.

У Київській області зафіксували 635 нових випадків коронавірус. Померло за добу дві людини, одужало 342 жителі Київщини.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 7 грудня, в Україні офіційно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 641 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 13 733 особи (+145 за добу), а 423 704 пацієнти (+5 123 за добу) повністю побороли хворобу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

Востаннє такий низький приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію був зафіксований майже місяць тому, 11 листопада. Тоді заразилися 8 687 осіб.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.