Столица лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки

Так, за минувшие сутки в Киеве поставили еще 1526 новых диагнозов коронавируса. Общее число зараженных в Киеве - 81 335 человек.

Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО.

В течение суток 16 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1441 киевлянина. За сутки выздоровели 128 человек. В общем, коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева.

В Киевской области зафиксировали 635 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки два человека, выздоровело 342 жителя Киевщины.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 13 733 человека (+145 за сутки), а 423 704 пациента (+5 123 за сутки) полностью побороли болезнь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад, 11 ноября. Тогда заразились 8 687 человек.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.