За минулу добу, 7 грудня, у Київській області було підтверджено 697 нових випадків зараження китайським вірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Так, загалом наразі, станом на 8 грудня у Київській області підтверджено 44 552 випадки захворювання.

Нові випадки COVID-19 встановлено у 42 дітей віком від 3 місяців до 17 років.

Також діагноз підтвердили 655 дорослим. З них 36 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, 661 особа знаходиться на амбулаторному лікуванні (вдома, під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків захворювання було госпіталізовано та перебувають (або перебували) на стаціонарному лікуванні 3729 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 41 484 особи.

Всього за час пандемії у Київській області одужало 16 676 осіб, з них 1158 дітей віком від 1 місяця до 17 років.

За останню добу, 7 грудня, у Київській області одужало 607 осіб. За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 764 хворих.

За добу підтверджено 18 нових смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.