За минувшие сутки, 7 декабря, в Киевской области было подтверждено 697 новых случаев заражения китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Так, в целом по состоянию на 8 декабря в Киевской области подтверждено 44 552 случая заболевания.

Новые случаи COVID-19 установлены у 42 детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

Также диагноз подтвердили 655 взрослым. Из них 36 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, 661 человек находится на амбулаторном лечении (дома, под медицинским наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев заболевания были госпитализированы и находятся (или находились) на стационарном лечении 3729 больных, на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением) – 41 484 человека.

Всего за время пандемии в Киевской области выздоровело 16 676 человек, из них 1158 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За последние сутки, 7 декабря, в Киевской области выздоровел 607 человек. За период эпидемии в Киевской области от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 764 больных.

За сутки подтверждено 18 новых смертей от коронавируса.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус унес жизни супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.