У Києві охоронці побили та повалили на підлогу хлопця, який зайшов у ТРЦ без маски
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео, зняте очевидцем, на якому можна спостерігати, як у ТРЦ намагається пройти хлопець, який замість маски натягнув на обличчя шарф.
Охоронці - чоловік та жінка - відмовились впускати його, через що виникла суперечка. Словесна перепалка досить швидко переросла у бійку, а врешті хлопця повалили на підлогу, перевернувши арковий металодетектор, після чого жінка-охоронець заявила: "Ти попав на бабки".
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При цьому повідомляється, що після даного інциденту хлопця забрали у райвідділ.
"Обережно, на відео присутня нецензурна лексика! Відмінний приклад охорони, яка повинна зникнути з розвинених ТРЦ. Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати". Після всього цього дійства його ще й забрали в райвідділ поліції, склали протокол, а тепер вимагають відшкодування матеріального збитку", - йдеться в повідомленні.
Автор відео підійшов до жінки-охоронця та запитав, чому іншим відвідувачам ТРЦ без маски не роблять аналогічних зауважень, однак вона відмовилась коментувати ситуацію.
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