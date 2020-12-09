В Киеве охранники избили и повалили на пол парня, который зашел в ТРЦ без маски
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в сети появилось видео, снятое очевидцем, на котором можно наблюдать, как в ТРЦ пытается пройти парень, который вместо маски натянул на лицо шарф.
Охранники - мужчина и женщина - отказались впускать его, из-за чего возник спор. Словесная перепалка довольно быстро переросла в драку, а в итоге парня повалили на пол, перевернув арочный металлодетектор, после чего женщина-охранник заявила: "Ты попал на бабки".
Раскрепощенная Дженнифер Лопес посветила достоинствами в "дырявом" платье: "Воу, стиль собачки"
Отказавшаяся от кубка "Танців з зірками" Юлия Санина взбудоражила видом в купальнике: "Никогда раньше..."
"Максима уже нет": в больнице Одессы ушел из жизни подросток, которого лечили две недели
Как выглядела и как выживала Тина Кароль без денег и славы, редкие кадры: "В 14 лет убежала из..."
При этом сообщается, что после данного инцидента парня забрали в райотдел.
"Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика! Отличный пример охраны, которая должна исчезнуть из развитых ТРЦ. Парень зашел без маски в "ОушенПлазу", но замотанный шарфом. Охрана начала немедленно "реагировать". После всего этого действа его еще и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.
Автор видео подошел к женщине-охраннику и спросил, почему другим посетителям ТРЦ без маски не делают аналогичных замечаний, однако она отказалась комментировать ситуацию.
Напомним, "таскали за волосы и давали по лицу": женщины устроили бойню в автобусе, кадры разборок.
Ранее Politeka писала, что конфликт из-за маски закончился побоищем в киевском троллейбусе: видео драки и подробности.
Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.