В Киеве охранники избили и повалили на пол парня, который зашел в ТРЦ без маски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео, снятое очевидцем, на котором можно наблюдать, как в ТРЦ пытается пройти парень, который вместо маски натянул на лицо шарф.

Охранники - мужчина и женщина - отказались впускать его, из-за чего возник спор. Словесная перепалка довольно быстро переросла в драку, а в итоге парня повалили на пол, перевернув арочный металлодетектор, после чего женщина-охранник заявила: "Ты попал на бабки".

При этом сообщается, что после данного инцидента парня забрали в райотдел.

"Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика! Отличный пример охраны, которая должна исчезнуть из развитых ТРЦ. Парень зашел без маски в "ОушенПлазу", но замотанный шарфом. Охрана начала немедленно "реагировать". После всего этого действа его еще и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.

Автор видео подошел к женщине-охраннику и спросил, почему другим посетителям ТРЦ без маски не делают аналогичных замечаний, однако она отказалась комментировать ситуацию.

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