Конфлікт не був вичерпаний навіть після того, як на місце бійки прибула поліція

Так, в автобусі сполученням Ковель-Луцьк між пасажирками стався конфлікт через відмову однієї з них надягати маску. Словесна перепалка переросла в бійку (щоб подивитися иидео доскрольте до кінця сторінки).

Одна пасажирка в автобусі попросила інших пасажирів одягнути маску, але не всі захотіли це зробити.

Особливо протестувала жінка на передньому сидінні, яка заявила, що "вже перехворіла коронавірусом". Коли її почали знімати на телефон, вона втратила самовладання і почала кричати: "На ср*ку собі натягни".

Зрештою, жінка, яка вимагала дотримання масочного режиму, викликала поліцію. Тоді її опонентка, яка до останнього відмовлялася надіти маску, все ж зробила це. Засіб захисту їй дав хтось із пасажирів.

Коли жінка, яка попросила одягнути маску, готувалися до виходу, між ними знову виник конфлікт - вони почали тягати один одного за волосся і давати ляпаси по обличчю. Чим закінчився цей інцидент, не повідомляється.

Користувачі Мережі в коментарях обурені поведінкою жінки, яка не хотіла надягати маску. Крім того, були ті, хто звернув увагу на те, що ніхто інший не став підтримувати жінку, яка зробила зауваження:

"Таких треба судити + штраф за відсутність маски в громадському транспорті. Добре так оштрафувати і показати обличчя цієї ненормальної жінки по всіх сайтах", " а наші люди сидять, як бидло і ніхто не підтримав жінку, яка зробила зауваження, ніхто не заступився!", "Відмова від маски в переповненому автобусі - це неповага до оточуючих!".

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