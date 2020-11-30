Конфликт не был исчерпан даже после того, как на место драки прибыла полиция

Так, в автобусе сообщением Ковель-Луцк между пассажирками произошел конфликт из-за отказа одной из них надевать маску. Словесная перепалка переросла в драку (чтобы посмотреть ыидео доскрольте до конца страницы).

Одна пассажирка в автобусе попросила других пассажиров надеть маску, но не все захотели это сделать.

Особенно протестовала женщина на переднем сиденье, которая заявила, что "уже переболела коронавирусом". Когда ее начали снимать на телефон, она потеряла самообладание и начала кричать: "На ср*ку себе натяни".

В конце концов, женщина, требовавшая соблюдения масочного режима, вызвала полицию. Тогда ее оппонентка, которая до последнего отказывалась надеть маску, все же сделала это. Средство защиты ей дал кто-то из пассажиров.

Когда женщина, попросившая надеть маску, готовились к выходу, между ними снова возник конфликт - они начали таскать друг друга за волосы и давать пощечины по лицу. Чем закончился этот инцидент, не сообщается.

Пользователи сети в комментариях возмущены поведением женщины, которая не хотела надевать маску. Кроме того, были те, кто обратил внимание на то, что никто другой не стал поддерживать женщину, которая сделала замечание:

"Таких надо судить + штраф за отсутствие маски в общественном транспорте. Хорошо так оштрафовать и показать лицо этой ненормальной женщины по всем сайтам", "А наши люди сидят, как быдло и никто не поддержал женщину, которая сделала замечание, никто не вступился!", "Отказ от маски в переполненном автобусе - это неуважение к окружающим!".

Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.