У Києві між пасажирами тролейбуса сталася бійка через відсутність маски

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Так, бійку через відсутність маски влаштував пасажир київського тролейбуса. Конфлікт виник на вихідних, але відео у мережі з'явилося лише зараз.

На записі можна побачити, як після словесної перепалки з тролейбуса виходить чоловік з собакою в помаранчевій куртці. Через секунду він повертається і б'є палицею водія по голові.

Закривавлений працівник Київпастрансу вибіг та скрутив нападника, а потім тримав його аж до прибуття на місце правоохоронців. Весь час розгублений песик бігав поряд та гавкав на кривдників господаря.

''Ви допоможете, або далі будете знімати на телефони?'' - звернувся він до перехожих.

Раніше повідомлялось, що у центрі Києва чоловік без маски відкрив стрільбу біля аптеки. Таку поведінку спровокувало прохання співробітників закладу надіти маску. Коли охорона зробила відвідувачеві зауваження, той його проігнорував. Але як тільки співробітники аптеки вивели його геть, він дістав пістолет і вистрілив в асфальт.

Нагадаємо, "тягали за волосся і давали по обличчю": жінки влаштували бійню в автобусі, кадри розбірок.

Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю.

Як повідомляла Politeka, дикий скандал в маршрутці закінчився страшним.